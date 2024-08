Matijs Van Strijthem champion du monde juniors de l'omnium en Chine

Lors de cette 4e et avant-dernière journée des championnats du monde de cyclisme sur piste pour les juniors, Matijs Van Strijthem a récolté 112 points après les quatre épreuves (scratch, tempo race, course par élimination, et course aux points).

Le jeune coureur de Kruibeke, 18 ans, a devancé d'une unité l'Américain Ashlin Barry (111). L'Australien Alexander Hewes a pris la 3e place avec 102 points.