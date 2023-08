Mauvaise journée pour le duo Maenhaut/Geurts en 49er FX mais restent dans le top 10

Les deux Flandriennes ont signé des 20e, 21e et 16e places, leurs plus mauvais résultats depuis vendredi, dans les trois régates de la journée en 'Gold Fleet', rassemblant les 25 meilleurs équipages après les neuf régates initiales. Elles reculent de la 2e à la 7e place du classement provisoire avant les trois dernières régates et la course aux médailles de vendredi, réservée au top 10, synonyme de ticket pour Jeux Olympiques de Paris 2024.

En 49er de Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck, écartés de la Gold Fleet réservée aux 25 meilleurs, sont 32e, après une disqualification et des 12e et 5e places dans la Silver Fleet. Du côté des autres Belges en Nacra 17 (multicoque mixte), les duos Lucas Claeyssens/Mira Vanroose et Arthur De Jonghe/Janne Ravelingien sont respectivement 34e et 47e après trois régates dans leur Silver Fleet. Thomas Broucke est 53e en iQFoil, alors que Daan Baute a dû jeter l'éponge sur blessure en Formula Kite, après la 3e régate de lundi.