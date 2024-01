Mauvaise nouvelle pour les voyageurs: dès le 1er février, les tarifs de la SNCB augmenteront

La SNCB va augmenter ses tarifs de 5,9% à partir du 1er février, une hausse qui intègre l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Tant les tarifs régulés (abonnements domicile-école et domicile-travail, le ticket standard et les Senior et Youth Tickets de 2e classe, ainsi que le ticket avec réduction Intervention Majorée) que les tarifs non régulés (tels que le Youth Multi, le Standard Multi et le Local Multi) vont être indexés de 5,9%.