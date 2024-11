Méfiance sur les routes ce mercredi: de nombreux contrôles auront lieu sur l'ensemble du territoire

La police fédérale de la route et la police locale organiseront, ce mercredi 20 novembre à partir de 6 heures du matin, la 21e édition du marathon de contrôles de vitesse. Durant 24 heures, elles intensifieront les contrôles de vitesse sur les routes belges.

Et lorsque l'on regarde les anciens marathons, le constat est simple : il y a encore du travail. Pour prendre un exemple : en novembre de l'année dernière, 6,19 % des conducteurs contrôlés étaient en excès de vitesse. En avril 2024, ce chiffre était de 6,02 %. Une diminution, certes, mais très faible.

Pour la police, l'objectif est clair avec ce 21e marathon de contrôles de vitesse : inciter les conducteurs à modérer leur vitesse et à respecter les limitations.

Parmi les principales causes d'accidents de la route, on retrouve évidemment les excès de vitesse, mais également la conduite sous influence et l'usage du GSM au volant.

Avec ce marathon, la police espère sensibiliser les usagers de la route et ainsi diminuer les risques d'accidents.