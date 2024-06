"On ne va plus travailler pour vivre mais pour survivre": des centaines de personnes manifestent ce lundi

Partager:

La FGTB mobilise ses militants aujourd'hui à moins d'une semaine des élections. Le syndicat organise des rassemblements un peu partout en Belgique, notamment à Mons. Objectif? Demander aux différents partis de continuer à investir dans les services publics après le 9 juin.

Ils sont des centaines à dire "non" aux règles d'austérité budgétaires prises à l'échelle européenne. "Il faut bien se rendre compte que 30 milliards c'est 10% du budget de l'état et de la sécurité sociale. C'est rigoureusement impossible, c'est un bain de sang social. Donc le message est double, non à l'austérité, oui à une réforme fiscale", réagit Thierry Bodson, président de la FGTB. Tous les secteurs sont représentés, tous défendent la sécurité sociale. Jennifer travaille dans les titres-services, elle craint des répercussions sur son emploi. "Bien sûr qu'on est impacté, on est déjà un secteur de bas salaire au départ. Donc si on vient encore nous raboter quelques centimes à gauche, à droite sur chaque travailleur, on ne va plus travailler pour vivre mais on va simplement travailler pour survivre", lance-t-elle.

La FGTB avance aussi d'autres mesures comme les pièges de l'extrême-droite et l'impôt sur la fortune. "Mes camarades ont joué la noblesse pour bien dire qu'en tout cas eux ce qu'ils veulent effectivement, c'est qu'on ne touche pas à leur portefeuille et donc tous les syndicalistes qui sont là derrière veulent nous renverser pour qu'on puisse effectivement payer un peu d'impôt", fustige un autre manifestant. Un message destiné aux politiques mais surtout à la population à quelques jours des élections. "Et donc on est ici pour dire aux électeurs, attention dans une semaine vous avez le droit de voter, c'est même une obligation et donc en fonction des choix que vous allez poser, une fois que vous serez dans l'isoloir, les recettes qu'on appliquera après en termes d'austérité ou pas, elles seront différentes", indique Myriam Delmée, président du SETCa. 2.000 personnes à Mons Des mobilisations qui ont eu lieu un peu partout en Belgique, à Mons, ils étaient plus de 2.000 personnes à se rassembler. Ils attendent des réponses et surtout des actions... De la part des politiques, en investissant dans la sécurité sociale, les services de soins de santé, ainsi que dans les services publics. Mais ils attendent surtout une action et une réaction des citoyens, puisque c'était un petit peu le public cible de cette mobilisation aujourd'hui.