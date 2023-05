Négociations chez Delhaize: le conciliateur social nommé par le gouvernement pour arbitrer les discussions a "jeté le gant"

Un conciliateur social a été nommé par le gouvernement il y a un mois pour arbitrer les négociations entre Delhaize et les organisations syndicales. Où en est-il "C'est très complexe, et le secteur du commerce est un secteur complexe avec plusieurs commissions paritaires", rappelle Gaëtan Stas. "Le conciliateur a dû constater à un moment donné qu'il n'y avait pas de possibilité de dialoguer, d'aller vers une conciliation sociale, vers une solution négociée. Il a jeté le gant à un moment donné mais il y a plusieurs étapes dans la concertation sociale et ça peut toujours reprendre", explique le secrétaire général CSC secteur alimentation et services au micro de Bel RTL matin. "Il faut espérer que ça puisse reprendre mais ce n'est pas le cas pour le moment."

Une réalité qui aura des conséquences à l'échelle du secteur, selon Gaëtan Stas. "Il y a de grosses craintes que les tensions augmentent", a-t-il livré à Antonio Solimando. "Il faut espérer que l'on trouve des pistes, et surtout il faut espérer que la concertation puisse aboutir de positif pour les gens."