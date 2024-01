Nicky Degrendele cinquième du keirin

Degrendele, vice-championne d'Europe en 2016 et 2018 et championne du monde du monde en 2018, avait commencé sa journée par une quatrième place dans la première série du premier tour, ce qui l'avait envoyée aux repêchages, où elle a gagné la deuxième série. Elle a ensuite pris la deuxième place de la deuxième série au deuxième tour, validant son ticket pour la finale.

Chez les messieurs, Runar de Schrijver et Tjorven Mertens ont été éliminés en repêchages, terminant tous les deux à la quatrième place de leur série. Mertens avait fini quatrième de sa série du premier tour et De Schrijver sixième.

La délégation belge termine cet Euro avec six médailles. Lotte Kopecky a décroché deux titres, sur la course aux points et l'élimination, et a pris l'argent dans l'américaine avec Katrijn De Clercq. Lani Wittevrongel s'est offert la médaille d'argent du scratch. Jules Hesters, dans l'élimination, et Fabio van den Bossche, dans l'omnium, sont eux montés sur la troisième marche du podium.