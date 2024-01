Nicky Degrendele et Julie Nicolaes sorties en 8e de finale de la vitesse individuelle

Nicky Degrendele et Julie Nicolaes ont été toutes les deux éliminées en 8e de finale de l'épreuve de vitesse individuelle aux championnats d'Europe de cyclisme sur piste, jeudi à Apeldoorn aux Pays-Bas. La coureuse de 27 ans a été éliminée pour 45/1000e contre la Polonaise Nikola Sibiak, tandis que Nicolaes (20 ans) est sortie face à la Française Mathilde Gros.

Opposée à la Lituanienne Migle Lendel, la benjamine a réussi à obtenir sa place pour le tour suivant en signant un chrono de 11.678, 58/1000e plus rapide que son adversaire. Elle a ensuite affronté Mathilde Gros, qui avait terminé 2e des qualifications, et la Belge a fini à 151/1000e de son adversaire qui a couru en 11.277 secondes.

Nicky Degrendele a frôlé la qualification contre Sibiak, 7e des qualifications, mais cette dernière a couvert en 11.399 les trois tours du vélodrome. Elle accède ainsi aux quarts de finale pour moins de 5/100e de différence sur sa concurrente.

Les quarts de finale se dérouleront à l'occasion de la session du soir, à 19h23. Les demi-finales débuteront vendredi à 18h30, avant les finales à 20h23.

Chez les messieurs, l'épreuve du kilomètre a débuté sans le moindre concurrent belge jeudi. Mercredi, Jules Hesters avait enlevé la médaille de bronze de la course à l'élimination et ouvert le compteur de la délégation belge en fermeture de la première journée. Degrendele et Nicolaes avaient participé à l'épreuve de vitesse par équipes, terminant 5e avec Valerie Jenaer.