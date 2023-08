Niels Verschaeren termine 10e du scratch MC5

Niels Verschaeren (MC5) a terminé dixième du scratch (7,5 km) sur piste lors des championnats du monde de paracyclisme à Glasgow, jeudi. La victoire est revenue au Néerlandais Daniel Abraham Gebru qui a devancé l'Ukrainien Yehor Dementyev et le Brésilien Lauro Chaman. Verschaeren a terminé à deux tours. Verschaeren, 32 ans, a également terminé 14e des qualifications de la poursuite individuelle du 4 km mercredi.

Le scratch est la deuxième épreuve de l'omnium dans la catégorie MC5. La prochaine course de Verschaeren se déroulera samedi au vélodrome Sir Chris Hoy avec le kilomètre. Lundi, il disputera également le 200 mètres contre-la-montre. La semaine prochaine, Verschaeren passera de la piste à la route avec le contre-la-montre (jeudi) et la course en ligne (samedi).