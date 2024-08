Nina Derwael manque de peu le podium aux barres, Kaylia Nemour titrée

Opérée de l'épaule en septembre dernier, Derwael, 24 ans, avait réussi à se qualifier pour ses troisièmes Jeux Olympiques en mars via la Coupe du monde. A Rio de Janeiro, en 2016, elle avait fini 19e du concours général. A Tokyo, en 2021, elle avait remporté l'or aux barres, fini 6e du concours général individuel et 8e du concours général par équipes. A Paris, elle a aussi été éliminée en qualifications à la poutre (43e).

Derwael a obtenu une note de 14,766 (6,500 pour la difficulté et 8,266 pour l'exécution). Elle a échoué à 34/1000e de l'Américaine Sunisa Lee (14,800), qui a décroché le bronze. Kaylia Nemour a confirmé son statut de favorite et, à 17 ans, décroche un premier titre olympique. Elle a obtenu une note de 15,700 (7,200 pour la difficulté, 8,500 pour l'exécution). La Chinoise Qiu Qiyuan (15,500), championne du monde en titre, a pris l'argent.

Derwael compte aussi deux titres mondiaux (2018 et 2019), deux médailles de bronze aux Mondiaux (2017 et 2022) ainsi que deux titres européens (2017 et 2018), une médaille d'argent (poutre, 2018) à l'Euro et une victoire aux Jeux Européens (2019) à son palmarès.