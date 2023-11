Nina Pinzarrone occupe la 2e place après le programme court

Pinzarrone a réalisé un score de 63,44 points pour prendre la 2e place derrière l'Américaine Lindsay Thorngren (68,93). La Sud-Coréenne Haein Lee a pris la 3e place avec 62,93 points avant le programme libre samedi.

La Bruxelloise reste ainsi dans la course pour une qualification pour la finale des Grand Prix prévue du 7 au 10 décembre à Pékin en Chine et réservée aux six meilleures patineuses de la saison. Après sa deuxième place au Grand Prix de France, Pinzarrone sera qualifiée pour la finale, réservée si elle conserve sa deuxième place à Osaka ou si elle termine 3e et que Lee ne gagne pas.