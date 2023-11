Nina Pinzarrone termine à la 3e place et se qualifie pour la grande finale

Avec un score total de 194,66 points, à quatre points de son record personnel (198,80), la Bruxelloise termine à la 3e place derrière Ziegler (200,50) et une autre Américaine Lindsay Thorngren (198,73).

En terminant à la 3e place, Pinzarrone valide ainsi son ticket pour la grande finale du Grand Prix qui aura lieu du 7 au 10 décembre et qui est réservée aux six meilleures patineuses de la saison. Elles seront donc deux Belges dans la capitale chinoise avec Pinzarrone et Loena Hendrickx.