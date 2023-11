Nina Pinzarrone termine à la 3e place et se qualifie pour la grande finale

Avec un score total de 194,66 points, à quatre points de son record personnel (198,80), la Bruxelloise termine à la 3e place derrière Ziegler (200,50) et une autre Américaine Lindsay Thorngren (198,73).

En terminant à la 3e place, Pinzarrone valide ainsi son ticket pour la grande finale du Grand Prix qui aura lieu du 7 au 10 décembre et qui est réservée aux six meilleures patineuses de la saison. Elles seront donc deux Belges dans la capitale chinoise avec Pinzarrone et Loena Hendrickx.

"Je suis très heureuse. Heureuse de ce Grand Prix, de terminer pour la deuxième fois sur le podium et de ma place en finale", a réagi Pinzarrone en conférence de presse.