Noah Servais et Arnaud Mengal terminent respectivement 16e et 20e du triathon masculin

Noah Servais et Arnaud Mengal se sont classés respectivement 16e et 20e du triathlon masculin de la troisième édition des Jeux Européens mercredi à Cracovie en Pologne.

Dans ce triathlon disputé sous le format olympique à savoir 1.500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied, Servais a pointé à la 13e place à la sortie de l'eau, loin devant Mengal, 46e.

Rapidement distancé sur les 10 km de course à pied, Servais a finalement terminé à la 16e place en 1h47:50 et Mengal a encore grapillé huit places pour terminer 20e en 1h48:37. La victoire est revenue au Norvégien Vetle Bergsvik Thorn en 1h46:50 devant l'Israélien Shachar Sagiv (1h46:51) et le Suisse Adrien Briffod (1h46:52).

Les résultats des Jeux Européens interviennent dans le classement par points en vue des JO de Paris.

Mardi, Jolien Vermeylen avait remporté la médaille de bronze lors du triathlon féminin.