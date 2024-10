Noah Vandenbranden manque de peu les finales en poursuite, Bernard disqualifié

Vandenbranden, 22 ans, a bouclé les quatre kilomètres en 4:04.470, améliorant son record de Belgique. Il s'est classé cinquième, alors que les deux premiers disputeront la finale pour l'or et les troisième et quatrième s'affronteront dans la finale pour le bronze. Vandenbranden a terminé à moins d'une demi-seconde du quatrième, le Britannique Charlie Tanfield.

Josh Charlton a créé la surprise en battant le record du monde avec un chrono de 3:59.304. Il a amélioré de trois dixièmes le record qui appartenait, depuis 2022, à l'Italien Filippo Ganna (3:59.636).

Marith Vanhove est 23e (sur 24) après les deux premières épreuves de l'omnium avec 2 points, après avoir terminé 23e du scratch et 21e de la course tempo. La Danoise Amalie Dideriksen et la Norvégienne Anita Stenberg se partagent la première place avec 68 points. La Néo-Zélandaise Ally Wollaston et la Britannique Jessica Roberts suivent avec 64 unités.