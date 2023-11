Nolan Huysmans et Thibaut Bernard toujours leaders des Six Jours de l'Avenir

Nolan Huysmans et Thibaut Bernard sont toujours en tête des Six Jours de l'Avenir cyclistes de Gand à l'issue de la quatrième soirée de compétition, vendredi. Ils comptent 93 points et dominent Stan Dens et Tom Crabbe (69 points), ainsi que les Néerlandais Julian Vergouw et Elmar Abma (54 points).