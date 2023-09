Notre journaliste questionne l'ambassadeur du Maroc en Belgique au sujet du silence de Mohammed VI: voici sa réponse

Une cinquantaine de personnes se sont réunies mardi matin sur la place Vauban à Charleroi pour un moment d'hommage aux victimes du séisme qui a frappé vendredi soir le sud-ouest du Maroc. Les membres du collège communal carolo étaient présents ainsi que l'ambassadeur du Maroc en Belgique et au Luxembourg, Mohammed Ameur.

Alors que l'ambassadeur évoquait le fonds mis en place par le roi Mohammed VI, notre journaliste Aurélie Henneton en a profité pour le questionner à propos du silence du roi que certains membres de la communauté marocaine lui reprochent. "Le roi du Maroc pilote directement depuis les premières minutes le dispositif d'aide et de secours, a rétorqué Mohammed Ameur. Le roi du Maroc a lancé l'initiative du fonds, il a lancé un plan d'action d'urgence et il suit heure par heure le déroulement des secours mais aussi le programme d'appui aux populations et surtout le programme de reconstruction".