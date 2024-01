Nouvelle enquête pour corruption contre l'ancien président péruvien Vizcarra

Le parquet du Pérou a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête sur l'ancien président Martin Vizcarra, soupçonné d'avoir été à la tête d'un réseau de corruption offrant des postes et des contrats contre des pots-de-vin.

Les procureurs soupçonnent ce réseau d'avoir commis plusieurs délits "entre mars 2018 et décembre 2020", période au cours de laquelle M. Vizcarra était au pouvoir avant sa destitution par le Parlement.

Cette enquête fait suite à l'arrestation de trois anciens fonctionnaires et d'un homme d'affaires "qui appartiendraient à l'organisation criminelle présumée +Les Intouchables de la corruption+ qui serait dirigée par Martin Vizcarra", a indiqué le ministère public sur X (ex-Twitter).

"Les Intouchables de la corruption auraient cherché à obtenir de l'argent illicite par le biais d'appels d'offres irréguliers en échange de pots-de-vin", a affirmé le journal El Comercio, citant des sources de l'équipe de procureurs chargée de l'affaire.

M. Vizcarra a catégoriquement réfuté ces accusations, qu'il a attribué à une vengeance personnelle.

"Je suis vraiment scandalisé par cette farce et encore plus par le fait que la source principale de toute cette enquête est Karem Roca, qui ressent de l'animosité et de la haine envers moi", a-t-il déclaré à la radio Exitosa, en faisant référence à son ancienne assistante.