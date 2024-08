Objectif faire mieux qu'à Tokyo, mais ce ne sera pas une sinécure pour la délégation belge

Les Jeux de Tokyo 2020, reportés d'un an à cause de la crise sanitaire, ont été les plus fructueux pour l'équipe paralympique belge depuis ceux d'Atlanta en 1996. Au fil des années, les Jeux Paralympiques ont connu une transformation majeure, se professionnalisant considérablement. Les quinze médailles de Tokyo ont confirmé la dynamique positive entourant le sport paralympique en Belgique, amorcée après les Jeux de Londres en 2012 (sept médailles) et de Rio en 2016 (onze médailles).

À Tokyo, les champions belges incluaient Michèle George (double médaillée d'or en dressage), Laurens Devos (tennis de table) et Peter Genyn (sprint en fauteuil roulant sur 100 mètres), tous ayant réussi à conserver leur titre paralympique. George a répété son exploit de Londres 2012, remportant l'or dans l'épreuve individuelle et le freestyle. Devos et Genyn ont également défendu leur titre avec succès, malgré des difficultés pour ce dernier, dont le fauteuil roulant avait été vandalisé avant sa course.