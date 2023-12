Offrir du vin, une option pas toujours évidente: comment choisir la bonne bouteille?

Thomas Docquier, expert vin dans un supermarché conseille des vins de France, des appellations connues, qui rassurent le client. Il évoque trois éléments importants: "L'appellation, le millésime pour les plus avertis et le vieillissement en cave. Vous avez des passionnés qui vont recevoir le cadeau et qui vont laisser vieillir leur bouteille en cave."

Amateur ou pas, si les goûts du dégustateur sont méconnus, mieux vaut jouer la sécurité: "Il ne faut pas prendre un vin avec trop de passage en fût de chêne, en foudre. Il faut prendre plutôt un vin un peu plus rond, un peu plus souple. Ou alors, un vin structuré, croquant de fruit, plus dans le côté digeste, fluide et plus minéral", conseille la caviste Ludivine Morel.

La bouteille de vin trouvera peut-être sa place sous votre sapin cette année. Un produit à consommer avec modération.