Olivia Josephine Shilling et Leo Baeten 33e en danse sur classe

Olivia Josephine Shilling et Leo Baeten ont pris la 33e place du programme de danse rythmique vendredi aux championnats d'Europe de patinage artistique qui se déroulent à Kaunas, en Lituanie.

La paire belge, notée à 47.51, n'a pu se qualifier pour la danse libre de cette épreuve de danse sur glace réservée aux 20 premiers.

La meilleure note dans cette discipline a été réussie par le duo venu d'Italie Charlene Guignard et Marco Fabbri (86.80). La paire britannique Lilah Fear et Lewis Gibson ont reçu une note de 85.20. La paire lituanienne composée d'Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud (80.73) est 3e au classement avant le programme libre samedi.