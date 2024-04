Oxfam donne le ton à l'entame du sommet mondial sur le cacao à Bruxelles

Dans un contexte où le cours du cacao s'est envolé ces dernières semaines pour dépasser le cap des 11.000 dollars la tonne, les géants du chocolat ne se sont pas privés pour augmenter le prix à l'égard des consommateurs. Une manoeuvre qui n'est pas passée inaperçue chez Oxfam qui relève que pendant des années, ces groupes industriels ont refusé de verser un prix correct aux agriculteurs.

Pour l'association, ce manque de reconnaissance financière n'est pas étranger au mauvais état des cultures actuel et donc à la flambée du prix de la matière première du chocolat. "Cette envolée aurait pu être évitée si les entreprises avaient payé un prix équitable aux agriculteurs et les avaient aidés à rendre leurs exploitations plus résistantes aux conditions météorologiques extrêmes", analyse Bart Van Besien, chargé de plaidoyer chez Oxfam Belgique et expert de la filière cacao.