Pas de succès pour les messieurs sur les épreuves individuelles de vitesse et de poursuite

Aucun Belge ne pourra se battre pour une médaille sur les épreuves individuelles de vitesse et de poursuite des championnats d'Europe de cyclisme sur piste à Apeldoorn aux Pays-Bas. Vendredi, Runar de Schrijver et Tjörven Mertens ont été sortis à l'issue des 16es de finale de la vitesse, tandis que Milan van den Haute et Noah Vandenbranden ont échoué en qualifications de la poursuite.