Pauline Ferrand-Prévot conserve son titre en mountainbike, Emeline Detilleux a abandonné

A l'issue de 7 tours de course (24,5 km) et au bout d'une heure et 24 minutes d'efforts, Pauline Ferrand-Prévot a conservé son titre mondial - son 5e en carrière en XCO, un record - pour s'imposer devant sa compatriote Loana Lecomte, 24 ans, assurant un doublé pour la France.

La Néerlandaise Puck Pieterse, 21 ans, a pris la médaille de bronze devant l'Autrichienne Mona Mitterwallner, 21 aussi, 4e. La Suissesse Alessandra Keller complète le top 5.