Pelt premier qualifié pour la finale des playoffs, Eupen sauvé

Le Sporting Pelt est assuré de disputer la finale des playoffs pour le titre de champion de Belgique de handball entre les six équipes de BeNe-League après la 4e journée mercredi.

Pelt l'a emporté 31-25 face à Hubo Handball dans une rencontre dominée en première période par les visiteurs dont l'avance maximale fut atteinte à la 20e minute (6-10). Le score était de 11-13 à la mi-temps. Une seconde moitié de rencontre beaucoup plus serrée et disputée vit l'équipe locale retrouver son jeu et s'envoler au score.

Visé a été battu par Eupen 24-27. Dominateurs durant les 20 premières minutes (11-3), les Mosans menaient de cinq unités à la pause, avant de voir les germanophones revenir à 24-24 à l'entrée du money-time avant de l'emporter.