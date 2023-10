Pieter Heemeryck remporte son 1er Ironman et se qualifie pour Hawaï 2024

Pieter Heemeryck a remporté le premier succès de sa carrière sur la distance Ironman, soit un triathlon complet (3,8 km natation, 180 km vélo et 42,195 km à pied), lors de l'étape portugaise du circuit, dimanche à Cascais.

Le Louvaniste, 33 ans, vice-champion d'Europe Ironman en titre cet été à Hambourg, a bouclé la distance en 7h50:07. Il a devancé de 2:10 le Français Dylan Magnien (7h52:17) et de 3:54 l'Espagnol Antonio Benito Lopez (7h54:01). Les deux premiers de la course héritent d'un ticket pour la prochaine finale de l'Ironman, le 26 octobre 2024 à Hawaï.

Heemeryck est sorti 4e de l'eau, en 44:03, à près d'1 minute 30 secondes de la tête de course, avant de rejoindre les leaders à vélo. Bien qu'il ait ralenti le rythme à la fin du parcours cycliste, déposant sa machine avec 5:20 de retard sur le Danois Thor Bendix Madsen, le champion d'Europe d'Ironman 70.3 (mi-distance) a forgé sa victoire sur son marathon, réduisant petit à petit son retard pour prendre les commandes après le semi-marathon et ne plus les lâcher. Son chrono sur marathon: 2h35:42. Bart Aernouts a pour sa part fini 6e, en 8h01:38.