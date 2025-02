Plomb, mercure... Des niveaux préoccupants de 4 substances toxiques décelés chez les Wallons de 40 à 59 ans

Partager:

Des données inédites sont parues concernant l'exposition aux substances chimiques des Wallons. La présence de polluants persistants dans l’ensemble de la population est confirmée. La tranche d'âge de 40 à 59 ans semble la plus exposée.

Un consortium scientifique a publié les résultats de la troisième phase du programme BMH-Wal (Biomonitoring Humain Wallon), une étude majeure visant à évaluer l’exposition des Wallons et Wallonnes aux substances chimiques et polluants présents dans l’environnement, l’eau, l’alimentation et les produits du quotidien. Ces données, qui jouent un rôle clé dans la surveillance sanitaire et environnementale, révèlent la présence de diverses substances chimiques dans l'organisme des habitants de la région. Les analyses réalisées par les chercheurs de l’Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) ont porté sur 80 substances chimiques détectées dans les échantillons de sang et d'urine des participants, notamment des métaux lourds (plomb, mercure, cadmium, arsenic), des pesticides (glyphosate, pyréthrinoïdes, organophosphorés), des plastifiants (bisphénols), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) ainsi que des polluants organiques persistants (PCBs, PFAS). À lire aussi Pollution aux PFAS: comment savoir si ma commune est concernée ?

Les résultats montrent que les concentrations des polluants en Wallonie sont du même ordre que celles observées dans d’autres pays européens, voire inférieures pour certaines substances ayant fait l’objet de restrictions récentes au niveau belge ou européen. Des exemples notables incluent les PFAS, le glyphosate, le chlorpyriphos, le bisphénol A et certains pesticides organochlorés. L'étude révèle plusieurs différences selon l’âge des participants. Les enfants présentent une imprégnation plus élevée pour certains pesticides, les bisphénols, les HAPs (hydrocarbures aromatiques polycycliques, NDLR) et plusieurs métaux lourds. Cela s'explique en partie par leurs comportements, comme la tendance à porter fréquemment leurs mains à la bouche, et par des habitudes alimentaires spécifiques. Niveaux préoccupants de plomb, mercure, cadmium et PFAS Les adultes de 40 à 59 ans sont plus exposés aux substances persistantes qui s’accumulent avec le temps, comme les PCBs, les pesticides organochlorés, le plomb, le cadmium et les PFAS. Les niveaux observés pour certaines substances, notamment le plomb, le mercure, le cadmium et les PFAS, sont jugés préoccupants. Des risques pour la santé ne peuvent être écartés pour ces polluants chez les adultes de 40 à 59 ans, ce qui appelle à une vigilance accrue et à des mesures pour réduire encore davantage l’exposition. "Une réalité à laquelle nous devons faire face"