Plongée dans l'infiniment grand: le télescope Euclid a dévoilé les premières images de son voyage dans l'univers

Euclid avait décollé en juillet pour la première mission mondiale visant à étudier les mystères cosmiques de la matière noire et de l'énergie sombre. Il accomplit sa tâche en cartographiant un tiers du ciel - englobant deux milliards de galaxies - pour créer ce qui a été présenté comme la carte en 3D la plus précise de l'Univers.

Pour René Laureijs, responsable scientifique du projet, l'image la plus "excitante" est celle de l'amas de Persée, un ensemble lointain de plus d'un millier de galaxies. Car à l'arrière-plan se cachent plus de 100.000 galaxies supplémentaires, dont certaines situées à 10 milliards d'années-lumière et jamais observées.

La particularité d'Euclid est de posséder un large champ de vision "jamais vu dans l'histoire de l'astronomie", là où le James Webb "regarde le ciel à travers le chas d'une aiguille" afin notamment d'explorer les premiers âges de l'Univers, a expliqué à l'AFP Jean-Charles Cuillandre, astronome et physicien au Commissariat à l'énergie atomique (CEA), membre du consortium Euclid.

C'est grâce à cette large vue que le télescope, équipé de deux appareils (optique et proche infrarouge), arrive à capturer des images aussi vastes, à haute résolution. Le tout extrêmement rapidement: les cinq premières images n'ont pris qu'environ huit heures.