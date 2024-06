Plus de 70% des seniors en surpoids

Près de la moitié des Belges âgés de trois ans et plus (49%) est en surpoids, une proportion qui n'a pas changé en 10 ans, ressort-il jeudi de l'enquête de consommation alimentaire menée par Sciensano en 2022 et 2023. Les seniors (plus de 65 ans), les hommes et les personnes moins instruites affichent plus souvent un poids trop élevé.