"Plus qu'à quelques mètres de l'arrivée": les Régions finalisent un accord pour la mise en place d'une consigne sur les canettes

Les cabinets des ministres de l'Environnement des trois Régions du pays sont en train de finaliser une note commune sur la mise en place d'une consigne sur les canettes, a affirmé mardi la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier.

"Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée d'une longue course durant laquelle nous avons travaillé avec méthode et sans tabou ni idéologie préconçue, pour aboutir au système le plus adapté afin de mettre fin aux déchets sauvages qui jonchent encore trop souvent nos rues", a-t-elle ajouté alors qu'elle était interrogée par François Desquesnes (Les Engagés) en commission du parlement régional.