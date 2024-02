Pour 74 % des travailleurs, voici le sujet tabou auprès de leur patron

C'est un sujet qui, bien souvent, est délicat à évoquer mais ô combien important : le salaire. Dans une étude réalisée par RH Tempo-Team en collaboration avec la professeure Anja Van den Broeck, experte en motivation du travail à la KU Leuven, 74 % des travailleurs n'ont jamais négocié leur rémunération. Toujours selon le rapport, 27 % des travailleurs estiment que leur salaire, où la manière dont les augmentations sont octroyées, n'est pas honnête.

De plus, le nombre de travailleurs au courant des règles et de la procédure à mettre en marche pour juger une rémunération, est minime : 23%. Un chiffre qui pose question et qui met en lumière un manque de compréhension sur ce sujet. "Les gens se comparent volontiers à leurs semblables et ont tendance à penser qu'ils gagnent trop peu par rapport aux autres. Mais quand on estime avoir droit à une majoration salariale, il est important d'oser aborder le sujet. Cela donne à l'employeur la possibilité d'expliquer ce qu'il attend en échange et quelle est la politique salariale de l'entreprise. (...)", explique Wim Van der Linden, porte-parole de Tempo-Team.