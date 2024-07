Pour ce premier week-end des vacances, les aéroports du pays sont prêts à accueillir les vacanciers

Notre journaliste, présente sur place à l'aéroport de Brussels Airport, fait le point sur la situation. Tout d'abord, elle évoque l'état d'esprit des nombreux voyageurs, qui sont évidemment impatients de partir. "Je peux vous dire que les vacanciers n'ont qu'une seule hâte : s'envoler vers leur destination. L'Espagne, les îles Canaries, la Grèce ou le Portugal, que ce soit entre amis ou en famille, ils attendent tous et ils sont très enthousiastes à l'idée de s'envoler".

Plusieurs d'entre eux se sont exprimés à notre micro. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ont hâte de quitter la grisaille belge. "Je suis très contente de partir, vu le temps qu'on a ici. Et donc, je sais que là où je vais, il y a du soleil, donc je suis très contente d'y aller", "Là, on est super excités, un peu stressés, mais on va dans le sud de la France, donc on espère avoir un peu plus de soleil qu'ici", se réjouissent-ils.