Pourquoi les agriculteurs se mobilisent-ils en France depuis plus d'une semaine? "C'est quand même inadmissible"

Cela fait plus d'une semaine que les agriculteurs français manifestent, car ils se sentent étranglés par la nouvelle politique européenne et par plusieurs mesures sur le diesel agricole. "Aujourd'hui, on taxe les agriculteurs pour la pollution parce que soi-disant ça pollue, mais on ne taxe pas le kérosène pour les avions qui pollue notre ciel à longueur de journée", explique Jérôme Bayle, agriculteur. Et pour se faire entendre tous les moyens sont bons, ils bloquent des routes, des gares, des autoroutes et des ronds-points.

Les motifs de la colère sont multiples, les charges sont trop élevées, les pesticides sont interdits en France, mais autorisés ailleurs, la concurrence avec les produits ukrainiens et finalement un sentiment général d'être écrasé par des normes jugées excessives. "Aujourd'hui, sur 100 euros payés par les consommateurs, il y a moins de 10 euros qui reviennent dans la poche de l'agriculteur, c'est quand même inadmissible", confie Luc Mesbah, agriculteur.