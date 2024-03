Première édition de "L'immense festival", une mise en lumière du "sans-chez-soirisme"

La première édition de "L'immense festival" s'est ouverte vendredi à Bruxelles et s'étendra jusqu'au 31 mars. Cet événement multiculturel à but non-lucratif, initié par le Syndicat des immenses, entend porter la voix des personnes en situation de non-logement ou de mal-logement pour faire savoir que "la fin du sans-chez-soirisme est possible, souhaitable et rentable".