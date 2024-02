Près de 175.000 visiteurs pour Batibouw

Le secteur vient de vivre des années difficiles, entre crise sanitaire, guerre en Ukraine, crise énergétique, hausse des prix des matériaux et hausse des taux. Un contexte qui a pesé sur les dernière éditions de Batibouw, tant en nombre de visiteurs que d'exposants.

Durant sept jours, le salon s'est consacré au logement abordable ainsi qu'à la construction et à la rénovation durables. "Malgré les conditions économiques difficiles pour le secteur de la construction, Batibouw a réussi à réunir quelque 300 exposants. Ils ont proposé aux visiteurs une large gamme de produits, de matériaux de construction innovants, d'énergies renouvelables, de domotique et de solutions de construction et d'ameublement durables", ont conclu ses organisateurs.