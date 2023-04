Près de 6.000 demandes d'allocations loyers ont été introduites

Près de 6.000 demandes d'allocations de loyer et d'énergie - 5.917 exactement - ont été introduites sur la plateforme ouverte par les autorités wallonnes, a indiqué mardi, en commission du parlement wallon, le ministre régional du Logement, Christophe Collignon.

Sur ce nombre, 5.189 ont fait l'objet d'une demande d'informations complémentaires (bail, preuves bancaires) et 1.021 réponses ont déjà été reçues. Selon le ministre, 237 allocations seront payées en avril; 267 sont programmées en mai et 521 sont en cours de finalisation d'instruction.

Le lancement de cette allocation de loyer et d'énergie avait été annoncé en juillet dernier par le gouvernement wallon. Elle prévoit que les ménages à revenus précaires, inscrits sur liste d'attente pour l'obtention d'un logement social depuis plus de 18 mois et contraints de louer un bien sur le marché privé, se voient attribuer une allocation de 125 euros, avec supplément de 20 euros par enfant à charge, un montant doublé pour les enfants/personnes à charge se trouvant en situation de handicap avec un maximum de 185 par mois.