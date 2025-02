Près de 80% des Wallons enfreignent cette règle au volant : un geste qui peut décupler le risque d’accident 

Parmi les 1.000 personnes interrogées, plus de la moitié (57%) déclarent ressentir le besoin d’être joignables en permanence et un tiers (34%) admet ne pas pouvoir rester une heure sans consulter son téléphone. Une habitude qui se traduit par une utilisation accrue en conduisant, augmentant significativement les risques d'accident.

16 accidents par semaine en Wallonie

Chaque semaine, en moyenne 16 accidents avec blessés ou tués sont causés par l'usage du téléphone au volant, alerte l'AWSR. La distraction principale reste l’appel téléphonique : 6 conducteurs sur 10 utilisent leur appareil pour passer ou répondre à un appel en conduisant. Pourtant, ce simple geste multiplie par 5 le risque d’accident.

L’envoi de messages (SMS, emails, réseaux sociaux) concerne un automobiliste sur quatre (23%), tandis que 30% avouent lire du contenu sur leur écran. Ces comportements peuvent multiplier par 10 le risque d’accident. Plus préoccupant encore, 18% des conducteurs reconnaissent participer à des appels vidéo en roulant, une pratique en forte hausse.

Les 18-34 ans sont les plus accros à leur téléphone au volant, quelle qu'en soit l'utilisation. Ils sont deux fois plus nombreux que les conducteurs plus âgés à écrire des messages (41% contre 15% chez les 35 ans et plus) et à participer à des appels vidéo (32% contre 12%).

Pour lutter contre cette tendance, l'AWSR recommande plusieurs mesures simples : préparer son trajet à l’avance, régler son GPS avant de démarrer, activer le mode "ne pas déranger" et, en cas d'urgence, utiliser un dispositif mains libres. Des précautions essentielles pour réduire les dangers liés à l’hyperconnexion au volant.