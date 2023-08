Pris d'une envie pressante, Theo Francken filmé en train d'uriner dans les rues de Bruxelles: "Je suis un être humain"

"Il y a un an, après une période difficile et stressante, j'ai passé une nuit à boire trop d'alcool et à me comporter de manière stupide. Apparemment enregistrée par quelqu'un et maintenant - un an plus tard - publiée par certains médias", écrit-il sur sa page Facebook.

Theo Francken rapelle néanmoins qu'il est, lui aussi, un être humain : "Je comprends que certains soient déçus lorsque des personnes ayant un rôle de modèle se comportent de la sorte. Mais en fin de compte, je suis aussi un être humain avec toutes les erreurs et les défauts qui en découlent."

Le député N-VA y voit un règlement de comptes de la part d'un député flamand du Vlaams Belang, Filip Dewinter, proche du journal satirique qui a sorti les vidéos.