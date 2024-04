Prudence si vous reprenez la moto avec le beau temps: les conseils de Benoît Godart pour prévenir les accidents

Benoît Godart, porte-parole de l'institut VIAS, explique : "Il faut savoir que 8 motards sur 10 ne roulent pas du tout pendant l'hiver. Et donc ici, c'est le premier vrai beau week-end. On a déjà vu beaucoup de motards ce matin et donc il faut retrouver ces sensations et ça nécessite évidemment une concentration de tous les instants. D'autant que le réseau routier est vraiment dans un état catastrophique au niveau des trous des nids de poule. Et donc on peut vraiment en appeler à la plus grande vigilance de la part des motards qui ne se laissent pas trop distraire par des systèmes, même des systèmes de navigation qui, certes, peuvent être très intéressants, mais peuvent aussi leur jouer des tours lorsqu'il s'agit d'éviter un trou par exemple".

Le problème est que ces dispositifs sont censés être utiles aux motards. Or, le risque, c'est lorsqu'ils permettent, par exemple, de consulter les réseaux sociaux ou de lire des SMS. "Oui tout à fait, et ça peut être très dangereux. Le motard n'a que deux-roues et s'il doit réagir face à un nid de poule qui arrive, forcément la moindre seconde d'inattention peut être fatale. Et donc c'est la raison pour laquelle on peut comprendre que l'on vérifie de temps à autre un GPS, mais par contre consulter les réseaux sociaux à moto, ça n'a vraiment aucun sens (...)", précise Benoît Godart.

Est-ce qu'on peut estimer l'impact de ces systèmes sur le nombre d'accidents qui impliquent des motos ? La réponse est oui, et non. "Alors c'est un phénomène relativement nouveau, donc on n'a pas vraiment de chiffres. Ce que l'on sait, c'est que l'an dernier, il y a quand même eu 2500 accidents impliquant une moto. Généralement, il y a deux types d'accidents : ce sont soit des motos qui entrent en collision avec une voiture, et donc là, on peut aussi en appeler à la vigilance des automobilistes, sachant qu'ils ont perdu un petit peu l'habitude de voir des motards sur les routes. Et le deuxième type d'accident, c'est le motard qui est seul et qui perd le contrôle du véhicule, et donc là, en l'occurrence, il faut vraiment une attention de tous les instants et d'abord se refamiliariser avec la moto avant d'utiliser quelques modèles que ce soit pour le GPS par exemple", conclut le porte-parole.