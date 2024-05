Puck Pieterse prolonge son titre européen en cross-country, Emeline Detilleux 14e

Sous une pluie battante, un brouillard épais, des températures basses et un parcours boueux, Pieterse s'est imposée avec plus d'une minute d'avance sur l'Autrichienne Mona Mitterwallner et l'Allemande Nina Benz. Victime d'une chute, l'autre favorite Pauline Ferrand-Prévot a abandonné.

La Néerlandaise d'Alpecin-Deceuninck, qui fêtera ses 22 ans lundi, commence tout juste sa saison de moutainbike après celle de cyclocross et son printemps sur route et disputait sa troisième course de l'année. Dimanche dernier, Pieterse a gagné à Eupen et jeudi dernier, elle a terminé deuxième sur le shorttrack en Roumanie.