Quatre bières d'une brasserie belge rappelées en raison de la présence de possibles corps étrangers

La brasserie Lefebvre, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), a retiré de la vente et rappelé auprès des consommateurs quatre de ses bières en raison de la présence possible de corps étrangers. Il s'agit de la Blanche de Bruxelles, la Blanche de Bruxelles rosée, la Hopus et l'Ana Hop, a-t-elle fait savoir mardi par communiqué.