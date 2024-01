Quel bilan peut-on déjà tirer à l'approche de la fin des soldes d'hiver?

Les clients cherchent souvent à faire de bonnes affaires lors de la période des soldes. "Il faut en profiter à ce moment-là quand c'est moins cher et on peut garder pour l'année prochaine sans problème", confie une jeune femme.

En effet, entre la crise économique, le commerce en ligne et les nombreuses opérations commerciales annuelles, l'intérêt des soldes est fluctuant. "En fonction des besoins, de ce qu'il leur reste à la fin du mois et surtout des besoins qu'il leur faut pendant la période s'il fait froid ou s'il fait moins froid", explique une commerçante.

Des conditions climatiques spécifiques

La vague de froid et la forte chute de neiges connu cet hiver ont donné un coup d'accélérateur aux achats pour les clients pris de court par la météo. "On a ressenti effectivement l'appel du froid, surtout dans la clientèle masculine (...). Et là, ce grand froid nous a vraiment fait partir tout ce qui est blouson, grosse pièce et donc oui effectivement, on a bénéficié de cette vague de froid", réagit une commerçante. D'autres clients qui partent en vacances, en ont profité aussi des prix bas sur les vêtements d'été.