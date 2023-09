Quel impact ont les conditions météo de cet été ont-elles sur les vendages?

"La nature n'est pas là, n'est pas favorable et la plante se met en sécurité et renvoie le taux vers le pied. Et quand il fait beau, ça revient vers la baie donc vers les fruits. C'est là l'avantage du soleil", explique ainsi Jacky Collignon, président de l'ASBL du vignoble thudinien.

Par sécurité, les vendanges ont donc été reportées d'une semaine : elles se feront le week-end prochain. Malgré la météo capricieuse de cet été, elles s'annoncent prometteuses.

"Ce qu'on craint le plus, c'est trop de soleil ou trop de pluie. En 2021, on a eu trop de pluie, ça n'a pas fonctionné. En 2020, l'année du covid, on est restés chez soi, il avait fait très beau, et là, on n'a rien eu non plus. Donc il faut un mélange des deux : de pluie, de beau temps et de températures agréables", ajoute le viticulteur.

Pour savoir si le raisin a suffisamment pris le soleil, le test de la grappe est effectué : "On croque dans le grain, on écrase les pépins entre les dents et s'il est astringent, ça veut dire qu'il n'est pas encore assez mûr pour les vendanges et donc on attend encore un petit peu", explique Françoise Gysels, membre de l'ASBL du vignoble thudinien.

Cette année, elles vont donc pouvoir bientôt commencer. "Par rapport aux années précédentes, elles sont très très grosses, on voit que le raisin a bien pris le soleil. Elles sont belles et elles sont sucrées", explique encore la spécialiste.