Qui dit neige dit sports d'hiver: certaines pistes de ski belges sont ouvertes

Un centre de sports d'hiver, celui de Losheimergraben, sur le territoire de la commune de Bullange, a ouvert ses portes ce mardi matin. Les pistes de ski de 5, 8 et 12 km sont accessibles, mais elles sont non tracées, indique l'agence du tourisme de l'Est de la Belgique dans son bulletin d'enneigement.

Une couche de poudreuse d'environ 11 cm et d'assez bonne qualité recouvre le sol et permet la pratique du ski de fond. Vu les conditions climatiques, de nombreux promeneurs et amateurs de paysages enneigés sont attendus sur les hauteurs du pays. D'autres centres de sports d'hiver pourraient ouvrir leurs portes dans le courant de la journée. Durant la nuit de mardi à mercredi, de nouvelles chutes de neige sont attendues sur le sud du pays.