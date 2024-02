À quoi peuvent s'attendre les agriculteurs à la suite de leurs revendications?

Au coeur du mouvement des colère des agriculteurs: la désertion des fermes. La crainte, à long terme, d'une fin de l'agriculture se fait de plus en plus sentir. C'est donc tout le système agroalimentaire qui risque d'être perturbé: "C'est un phénomène qui dure depuis des décennies, qui est lié aux progrès techniques. On avait beaucoup de petites exploitations où la vie était très difficile. Il y a donc des aspects difficiles à l'agrandissement des fermes. Mais à l'heure actuelle c'est vrai qu'il y a de très gros problèmes de reprise. Notamment quand vous voyez l'importance du capital nécessaire pour une nouvelle installation", explique Philippe Burny, professeur à Gembloux Agro-Bio Tech.

Comment sortir de cette situation?