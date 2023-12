Rappel de fromages de la marque Louis pour présence potentielle d'E.Coli

En concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), les magasins Match et Smatch retirent les fromages "Morbier Mont des Joux" de la marque "Louis" de la vente et les rappellent auprès des consommateurs en raison de la présence possible de la bactérie Escherichia coli (E.Coli).