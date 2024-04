Rappel de pilons de poulets de la marque Hofkip

The Farmchix Company retire jeudi de la vente les pilons de poulet marinés et précuits "Apirio's" (500 grammes) de la marque Hofkip en raison d'une possible présence de particules métalliques. Le rappel est réalisé en accord avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca).