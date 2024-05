Rappel du fromage Tartufette de la marque Jacquy Cange pour présence d'allergène au noix

JAF SA demande aux personnes qui présentent une allergie ou une intolérance aux noix de ne pas consommer le produit et de le ramener au point de vente.

Le produit, vendu entre le 19/04/2024 et le 03/05/2024 dans plusieurs magasins Delhaize et certaines épiceries en Wallonie, porte les numéros de lot 1414 et 1509 et a comme date de durabilité minimale (DDM) le 19/05/2024.