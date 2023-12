Rappel d'un fromage vendu dans les magasins Match, Smatch et Louis Delhaize

En accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), l'entreprise Delfood SA annonce samedi retirer le fromage "Morbier Mont des Joux" de la marque 'Louis" de la vente et le rappeler auprès des consommateurs. Cela en raison de la présence possible de la bactérie E. Coli entérohémorragique, responsable d'infections, parfois sévères. Le rappel de samedi concerne les magasins Louis Delhaize, alors que la veille, les enseignes Match et Smatch avaient déjà retiré ce même fromage de leurs rayons.

Les produits concernés (des portions de 200 gr emballées sous film plastique) portent des dates de péremption allant jusqu'au 3 janvier 2024 et ont été vendus entre le 19 octobre dernier et aujourd'hui. Ils pourraient contenir des bactéries hautement pathogènes pour l'homme qui peuvent entraîner "une infection gastro-intestinale dans la semaine qui suit la consommation, éventuellement accompagnée d'une diarrhée sanglante, accompagnée ou non de fièvre", expliquaient les enseignes Match et Smatch vendredi.

Le produit a en effet été distribué par différents points de vente, dont également les magasins Louis Delhaize, a-t-il été précisé samedi.