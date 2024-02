Rassemblement contre l'expulsion d'une centaine d'occupants d'une ancienne maison de repos

La mobilisation s'est tenue dès 12h00, sur la place Jef Mennekens, afin de contester la volonté du propriétaire d'évacuer les familles occupant depuis novembre dernier l'immeuble, campé au 645 chaussée de Gand.

Selon les occupants, "le bâtiment est en bon état et dispose d'aménagements idéals au logement d'un tel nombre", ce qui leur permet de disposer d'un cadre stable à partir duquel améliorer leur situation administrative, professionnelle et personnelle. Sans-papiers et en situation précaire, la plupart d'entre eux se retrouveraient effectivement à la rue s'ils devaient quitter les lieux.